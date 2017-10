Balas de policía estatal provocaron primeros muertos en Nochixtlán: CDNH

Faltó un “análisis de inteligencia” por parte de la policía desplegada en la zona el 19 de junio de 2016; ese día hubo 7 muertos.

Las balas de la policía del estado de Oaxaca provocaron los primeros tres muertos en Nochixtlán; después llegó la Gendarmería y como usó el mismo calibre, no se pudo determinar a quién pertenecía, estableció Enrique Guadarrama López, segundo visitador general de la CDNH, organismo que emitió una recomendación sobre el caso.

En entrevista para Aristegui en vivo, recordó los hechos del 19 de junio de 2016, cuando “en tres lugares se presentó situación de confrontación: en Nochixtlán, en Huitzo y en la parte de Hacienda y Viguera”.

“En cada uno de ellos se hace el análisis en particular… el resultado es un trabajo que muestra las conclusiones… el uso de la fuerza. Son tres momentos, tres lugares, tres partes involucradas, distintas, y son tres operativos distintos. Lo que inició en Nochixtlán sí fue programado”, precisó.

Es decir, “fue un operativo programado, dos emergentes”.

“Es cierto que fue diseñado pero el problema es que ese operativo… no se verificó en lo real lo que iba a hacer el operativo, faltó un análisis de inteligencia… la instrucción fue no va a haber policías armados. El tema fue que en lo real no hubo un análisis de inteligencia, no previeron ni el día que se iba a llevar a cabo, ni los lugares sensibles, como hospitales, escuelas, tampoco se previó el tema de las personas ajenas… todavía más: Nochixtlán es una localidad que entre las actividades que realiza están los fuegos pirotécnicos, por lo menos diez personas tienen permiso de Sedena para fabricar fuegos pirotécnicos, por eso hubo muchos cohetones.

“Esa parte de análisis de inteligencia faltó. Y ya en el operativo mismo a pesar de que estaban señalados los diferentes mandos, se rompieron filas, cuando ya la situación se empieza a complicar… la gente que estaba en el bloqueo corre hacia dos lugares, hacia el centro de Nochixtlán, y establecen un nuevo bloqueo en el panteón, y otro grupo a la colonia 20 de noviembre, entonces generamos dos focos de problema. Un nuevo bloqueo donde hay confrontación y otro foco de conflicto en la 20 de noviembre, gente que no tenía que ver nada, particularmente resultaron afectados niños, niñas, adolescentes que tuvieron que moverse de ahí porque hubo lanzamiento de gases en contra de la gente que había corrido hacia allá. Entonces tenemos dos focos de problemas con la repercusión de violaciones a los derechos humanos.

“Llega un momento en que se empiezan a escuchar los disparos y los policías que están en el terreno piden refuerzos… es cuando se decide que vaya Gendarmería y que vaya gente armada. Llegan a las 10:40 a Nochixtlán”, apuntó.

Dijo que “es importante distinguir los momentos porque podemos empezar a dilucidar quién pudo ser el responsable de las personas que resultaron fallecidas”.

“En el caso de las 3 personas lesionadas previo a las 10:40 se pudo recuperar un elemento balístico que correspondió con armas de la policía estatal. En el segundo momento se recuperaron dos elementos balísticos que correspondieron también a armas de policía estatal”, afirmó.

Para el segundo visitador “fuimos muy claros en señalar que lo que hace la CDNH es analizar las violaciones a derechos humanos que están acreditadas… la investigación tiene que comprender no sólo a los mandos y a quienes estuvieron en la zona de batalla sino que tiene que incluir la cadena de mando, que involucra por principio de cuentas a quienes estaban en el grupo de coordinación en Oaxaca. La cadena de mando es la clave en este punto para determinar responsabilidades”.

Lo que la CNDH recomendó es una “disculpa pública por lo que ocurrió, por parte de la Comisión Nacional de Seguridad y del gobierno del estado, y por el otro generar un programa de recuperación”.

