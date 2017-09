Bebé milagro de sismo del 85 pierde casa por terremoto del 2017

Jesus Francisco Santamaría es uno de los bebés milagro rescatados en 1985 y resultó afectado en el terremoto de 2017. “Yo soy uno de los bebés rescatados en el sismo del 85. Estuve en los escombros 5 días, me rescataron del Hospital General. Toda la vida he estado con esto de los temblores, pero desgraciadamente por circunstancias de la vida, ahora por circunstancias de la vida, ahora sí me toca y vivirlo más de frente porque donde estaba viviendo está a punto de colapsarse. Nos quedamos sin casa 40 familias, estamos sin hogar”.

Jesús Francisco Santa María es uno de los 6 niños llamados bebés milagro, que fueron rescatados hace 32 años de los escombros por el terremoto del 85.

Hoy la vida le vuelve a poner una dura prueba. El lugar donde estaba viviendo con sus padres y su familia tiene daños estructurales por el sismo del martes 19 de septiembre.

Las autoridades de Protección Civil de la Ciudad de México le comentaron que por su seguridad el edificio será derrumbado.

Por ahora, sus tíos le brindaron un lugar en donde dormir. Pero ya no tiene un patrimonio propio y hoy lo invade la incertidumbre.

“Realmente no nos han dado un documento que avale que el departamento, el edificio, está en colapso. No ha habido nada legal en cuestión de documentos. No nos han dado ninguna respuesta cl

ara, lo único que nos han dicho, se va a demoler porque se encuentra en malas condiciones”.

La mamá de Jesús Francisco murió en el derrumbe del Hospital General de México.

Su padre no pudo hacerse cargo de él, por lo que tuvo que vivir con sus tíos, quienes se convirtieron en sus padres de crianza.

El martes, mientras sus tíos estaban en el hospital en una consulta médica, ocurrió el sismo.

La señora Graciela Rodríguez dice que en el momento que sintió el temblor tuvo recuerdos del terremoto de hace 32 años.

“Para mí fue vivir lo que pasó en el 85, era para mí una angustia, una desesperación, era cosa de gritar, sacar a flote que lo sentía en ese momento, porque en verdad fue una cosa horrible volver a recordar”.

Hoy, la familia de Jesús no tiene el patrimonio que tardaron 32 años en construir. Piden a las autoridades no se olviden de ellos.

Graciela Rodríguez, tía de Jesús, señala: “Estábamos jóvenes, somos personas de la tercera edad, y entonces ahorita quién nos va apoyar, ¿quién nos va ayudar?, ¿quién nos va dar trabajo a nuestra edad? A 32 años me quedo sin casa, me quedo sin patrimonio”.

Fuente: Noticieros Televisa