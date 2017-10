Gobierno tenía prisa en aprobar Ley de Ingresos: Delgado; cumplimos con la ley: Yunes

La oposición argumentó que dicha ley es inercial, acentúa el endeudamiento, no incentiva el crecimiento y deja las finanzas públicas vulnerables y frágiles ante fenómenos externos.

Con dispensa de todos los trámites, vía fast-track y sin cambios en la minuta que les remitió la Cámara de Diputados, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la Ley de Ingresos para 2018, prevé una recaudación de cinco billones 279 mil 667 millones de pesos, 43 mil 291 millones adicionales a los que contemplaba el proyecto original del Ejecutivo.

Las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos de la Cámara Alta avalaron el dictamen después de mediodía y, en votación económica, se autorizó que el tema se incorporara en la agenda del día para que fuera discutido en la sesión de este mismo jueves.

Poco después de las 20 horas, el Pleno lo aprobó en lo general con 90 votos a favor y 29 en contra. Dos horas y media después, lo avaló en lo particular con 67 votos en pro y 25 en contra.

Al respecto, el senador de Morena, Mario Delgado, dijo a Aristegui Noticias que al PRI y al Gobierno Federal les urgía que se autorizara este dictamen, pues, ya sin presiones, dejarán que corra el plazo de 10 días hábiles para hacer efectiva la destitución de Santiago Nieto en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

“El gobierno tiene prisa porque es el asunto que más les importa por el momento porque con ello se quitarían toda la presión posible en el caso del fiscal de la Fepade y el PRI tendría el camino libre y dejar correr los 10 días y salirse con la suya”.

El presidente de la Comisión de Hacienda, el priista José Yunes Zorrilla, también en entrevista con este medio, rechazó esa versión y aseguró que sólo cumplieron con su responsabilidad. Rechazó que la discusión de la Ley de Ingresos hubiera estado secuestrada por el debate sobre la Fepade.

“No lo veo así. Sí tenemos claro que tenemos que cumplir con el mandato legal que es el 31 de octubre pero a partir de como hemos venido trabajando a partir de que recibimos la minuta el pasado viernes 20 de octubre hemos notado que los espacios de deliberación han sido paralelos por fortuna no han pretendido más que minutos después de la toma de tribuna del Senado que implicó la sesión, salvo en ese momento no ha habido ningún tipo de mezcla”.

Delgado Carrillo, secretario de la Comisión de Hacienda, criticó la Ley de Ingresos aprobada. Dijo que es inercial, acentúa el endeudamiento, no incentiva el crecimiento y deja a las finanzas públicas vulnerables y frágiles ante fenómenos externos como la reforma fiscal en Estados Unidos y una eventual ruptura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Nosotros vemos con mucho escepticismo esta ley porque es completamente inercial no propone nada nuevo, tiene supuestos muy optimistas de crecimiento económico. No detiene la tendencia de gran endeudamiento que ha sido la característica principal de (Enrique) Peña Nieto, simula por ahí un superávit primario y, sobretodo, no vemos cómo vaya a incentivar un crecimiento económico y nos deja muy vulnerables ante un entorno externo muy complicado”.

Yunes Zorrilla descartó que los 43 mil 291 millones de pesos adicionales que aprobó la Cámara de Diputados, sean ingresos ficticios. Aclaró que el aumento de 46 a 48.50 dólares por barril de petróleo, así como el ajuste en el tipo de cambio de 18.10 a 18.40 pesos por dólar, son decisiones ténicas.

“Lo que no se puede hacer es en el escritorio, sobre las rodillas, de manera arbitraria, modificar esos indicadores que haya una reacción negativa de parte de los mercados, de parte del sistema financiero y de parte delos agentes económicos. Y en este sentido ha sido prudencial, está expresada en esa fórmula, responde a razones técnicas y en ese ámbito lo mismo sucede con el tipo de cambio”.

Durante la dicusión en lo particular, el senador de Morena impulsó que se incluyeran en los artículos transitorios medidas para frenar el gasolinazo. Aseguró que la supuesta liberalización en los precios de los combustibles para fomentar la competencia con empresas extranjeras, ha sido una farsa.

“Por todos lados nos ha costado el gasolinazo y no ha traído ningún beneficio porque no hay un mercado competido de gasolinas en México, no hay más opciones para los ciudadanos que esta supuesta competencia nos pudiera llevar a un costo menor de las gasolinas. Por el contrario, seguimos pagando gasolinas más caras, incluso, que en los Estados Unidos”.

La Ley de Ingresos para 2018 autoriza al Ejecutivo Federal contratar un monto de endeudamiento neto interno por 470 mil millones de pesos y un endeudamiento externo neto por 5 mil 500 millones de dólares.

Asimismo, se modificó el techo de endeudamiento de la Ciudad de México, con el fin de que pueda contar con mayores recursos para atender la emergencia causada por el sismo del pasado 19 de septiembre, hasta por la cantidad de 5 mil 500 millones de pesos, diferente al propuesto por el Ejecutivo, que era de 4 mil 500 millones.

El presidente de la Comisión de Hacienda aseguró que esta Ley de Ingresos garantiza la estabilidad de las finanzas públicas ante lo que pueda ocurrir el próximo año con la sucesión presidencial.

“Y porque existe una responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas que permite dar consistencia al manejo macroeconómico del país por lo cual va a haber estabilidad. Debemos estar tranquilos, con independencia de los sucesos políticos que estaremos viviendo el próximo año”.

Fuente: Aristegui Noticias