Independientemente del método, Ortega advierte que contenderá por candidatura presidencial del PRI

Ivonne Ortega dio a conocer que no asistirá a la sesión del Consejo Político Nacional del PRI programada para este viernes.

“Independientemente del método que se decida, me inscribiré al proceso interno y contenderé por la candidatura presidencial del PRI”, afirmó Ivonne Ortega Pacheco.

En entrevistas con periodistas nacionales, la ex secretaria general del CEN del PRI indicó, respecto a la Sesión del Consejo Político Nacional prevista para este viernes, que militantes han advertido una simulación y por tanto “he tomado la decisión personal de no acudir a ese acto, y a partir de que tomen la decisión del método y emitan la convocatoria, me inscribiré para participar en la contienda interna por la candidatura a la presidencia de la República”.

La también ex gobernadora de Yucatán impulsa el movimiento nacional #RecuperemosAlPRI que promueve la democratización de los procesos internos del partido, incluyendo la selección de candidatas y candidatos y la elección de dirigentes.

“No es Ivonne Ortega, somos yo diría millones no solo de militantes, sino de simpatizantes y ciudadanos que piden participar en los procesos. Los partidos hasta hoy viven de los que pagamos impuestos y los que sudan la camiseta en las calles, haciendo la campaña, y resulta que al momento de tomar las decisiones no son tomados en cuenta”, dijo.

Reiteró que “desafortunadamente las decisiones cupulares han llevado al PRI a la pérdida de competitividad”, y la única forma de recuperarla es dar legitimidad y socializar los procesos internos “con democracia real, sin simulaciones”.

Al ser cuestionada acerca de si ve una desventaja para sus aspiraciones en la decisión de la dirigencia de optar por un método distinto a la consulta a la militancia y a la ciudanía para elegir las candidaturas, Ivonne Ortega consideró que “esta situación es una oportunidad, un reto, y no es nada raro ni diferente a lo que he enfrentado a lo largo de mi carrera, siempre he ido contracorriente y con esfuerzo he llegado a las metas que me he trazado”.

Fuente: Noticias Mvs