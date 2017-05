No existen cuentas de Banorte, ni tengo dinero en el extranjero: Anaya

El candidato del PAN presentó una carta de Banorte, en la que se expone que las cuentas publicadas y que estarían a su nombre, no existen en la actualidad; además negó tener 32 mdp en el paraíso fiscal de Barbados.

SALTILLO.- El candidato de la Alianza por Coahuila a la gubernatura, Guillermo Anaya Llamas, respondió este lunes a la publicación de El Financiero de que tendría 32 millones de dólares en el Banco Central de Barbados y 211 millones de pesos en Banorte.

Anaya Llamas aseguró estar imposibilitado para hacer transacciones en el Banco Central de Barbados, institución financiera responsable del control de los asuntos monetarios de una serie de pequeños países del Caribe Oriental en la cual, afirma, no se permiten inversionistas.

“No tengo un solo dólar en ningún banco del extranjero, ni en Estados Unidos, ni en Barbados; es una gran mentira y una gran acusación, porque el Banco de Barbados ni siquiera permite inversionistas, es como el Banco de México, se encarga de asuntos financieros de ese país”, dijo.

En entrevista con El Financiero, el aspirante panista mostró una carta tramitada en la sucursal matriz de Saltillo del banco Banorte, en la cual la institución financiera le informa que las cuentas no existen actualmente.

“Aquí tengo la carta de Banorte donde dice que no existen esas cuentas, no es que estén a nombre de otra persona o con otro domicilio, simplemente las cuentas 0024940017 y 0026019382, no existen. Solo me proporcionaron copia de mi estado de cuenta de una tarjeta de crédito con saldo de 34 mil pesos”, explicó.

Esta mañana, el candidato del PAN citó a medios de comunicación en la sucursal regional de Banorte, al norte de Saltillo; ahí y ante el notario público José Manuel de las Fuentes Mariscal, intentó depositar 50 pesos a las cuentas bancarias.

En la pantalla del cajero automático mostró que los números de cuenta no existen.

El Financiero publicó este lunes que de acuerdo con un estado de cuenta del Bank of Barbados, el abanderado del blanquiazul tiene en la cuenta con el número 11004720 fondos por 32 millones 710 mil 437 dólares.

Y en Banorte,de acuerdo con la cuenta 0024940017 (copia en poder de El Financiero), había a nombre de José Guillermo Anaya Llamas un balance del 13 de febrero al 12 de marzo de 2017 con un saldo de 97 millones 445 mil 169 pesos, que anteriormente ascendía a 90 millones 169 mil 52 pesos, y tuvo depósitos por 20 millones 914 mil 710 pesos y retiros por 13 millones 638 mil 593 pesos en ese periodo.

En tanto, en la cuenta 0026019382, también a nombre de Anaya Llamas, en el mismo periodo, cuenta con un saldo que asciende a 113 millones 901 mil 240 pesos, resultado de un fondo previo de 101 millones 927 mil 630 pesos al que se le depositaron 35 millones 904 mil 211 pesos y tuvo un retiro por 23 millones 930 mil 601 pesos.

