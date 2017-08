Joven se quita la vida

Joven mujer se quita la vida luego de caer en un cuadro depresivo. Blanca Esther Carballo Pat, de 21 años de edad, se ahorcó en su casa ubicada en el predio marcado con el número 726 de la calle 94 entre 117 y 119 de Ciudad Caucel, donde fue hallada por su pareja, con quien vivía desde hace 18 meses.

La pareja de la extinta, al regresar de un viaje de trabajo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde solamente hizo un día, al entrar a su casa encontró todo cerrado y, cansado de estar llamando a la puerta y no recibir respuesta, pensó que su mujer se había ido a visitar a una tía que vive en el fraccionamiento Juan Pablo II, por lo que la fue a buscarla, pero al hablar con su familiar ésta le dijo que Blanca no estaba con ella, por lo que regresó a su domicilio.

Ya de nuevo en casa, como no tenía llave y no podía entrar, se esperó un rato para ver si regresaba su mujer, pero al ver pasar a un vecino le preguntó sobre Blanca y éste le dijo que no la había visto para nada.

Extrañado, el joven se dirigió al cuarto de atrás, sin entrar al predio, y al correr la cortina vio a su joven amada colgada de una soga que amarró al hamaquero.

Tras reponerse de la impresión dio aviso al 911, al sitio llegó una unidad policíaca de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), luego de que el oficial verificó los hechos procedió a acordonar la casa y notificó a la central.

Posteriormente arribaron más patrullas y se dio parte a la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que al lugar llegaron los peritos en criminología y personal del Servicio Médico Forense (Semefo), que se encargó del levantamiento del cuerpo de la joven mujer para la necropsia de ley.

Abrumada, la pareja no podía comprender cómo fue que su amada tomó la fatal decisión, ya que durante el tiempo que estuvo de viaje se comunica con ella todo el tiempo a través de mensajes de texto, pues sabía que estaba en un cuadro depresivo, por eso no dejaba de comunicarse con ella.

Fuente: PorEsto