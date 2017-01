La echan a golpes de su casa

El pleito marital ocurrió en la García Ginerés

A golpes y bajo amenazas fue echada de su casa la señora Gabriela Vicente Morales, de 37 años de edad, quien recibió el Año Nuevo de esta forma.

De acuerdo con la versión de la afectada, ayer por la mañana se encontraba con su pareja sentimental, Martín Criollo Uc, de 58 años, en su domicilio ubicado en la calle 27 por 38-A de la colonia García Ginerés (Carrillo Ancona), cuando sorprendió a éste hablando por celular con otra mujer, por lo que ella le arrebató el teléfono, lo que desató la furia de su “media naranja” y la golpeó, dejándole el rostro ensangrentado, la boca hinchada y no conforme con ello la sacó de su casa.

Según manifestó la mujer, desde hace tiempo la amenaza con echarla diciéndole: “O te largas o te saco y no te vas a llevar nada porque son mías las cosas que hay aquí”.

Ya estando a unas cuadras de su casa solicitó el auxilio de la policía, por lo que acudieron al sitio las patrullas 6428 y 5838. La fémina les explicó a los uniformados lo que sucedió y elementos de la patrulla 5838 la acompañaron a su domicilio, cuestionaron a Criollo Uc y cada uno dio su propia versión de lo ocurrido, por lo que los oficiales se limitaron a ayudarla a sacar sus pertenencias de la vivienda.

Por su parte, Martín Criollo negó haber golpeado a su mujer, explicó que el problema lo ocasionó ella, ya que antenoche, al llegar a su vivienda, la reja tenía candado, por lo que tuvo que brincar la barda para entrar, una vez en el interior de su hogar se sentó a escuchar música y a comer charritos, a su Gabriela no le pareció que su marido tenía a todo lo que da el volumen, se lo reclamó y le tiró encima sus botanas.

Justificó los golpes de su mujer diciendo que ella con machete en mano lo trató de agredir y que él sólo se defendió sin lastimarla, pero durante el forcejeo se golpeó.

Fuente: PorEsto