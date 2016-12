Vinculan a proceso a narcomenudista

Zairely Dorilus Aguilar Pinto fue vinculado a proceso penal como probable responsable de delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de marihuana, al vencer el plazo para resolver sobre su situación jurídica.

La denuncia en su contra la presentó ante la autoridad ministerial el Comandante José Luis Trejo Gómez de la Secretaría de Seguridad Pública y el caso se ventila en el Juzgado Primero del Centro de Justicia Oral de Mérida, a cargo de la Licenciada Elsy del Carmen Villanueva Segura.

La Juez le quitó la agravante de fines de suministro, sin embargo, le mantuvo las medidas cautelares impuestas en la audiencia inicial, donde se calificó de legal su detención y se le formularon imputaciones al acusado de narcomenudeo.

Tendrá la obligación de ir a firmar ante el Centro de Medidas Cautelares dentro de los primeros cinco días de cada mes, se le prohíbe salir del Estado y se le colocó un dispositivo electrónico.

En los hechos se expone que el pasado 15 de diciembre, aproximadamente a las 15:40 horas, Aguilar Pinto, al estar transitando a bordo de su vehículo de la marca Honda, tipo Fit, de color gris, con placas de circulación YWA-366-A, sobre la calle 21 por 24 de la colonia Itzimná, no respetó una señal de alto y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública se percataron de la infracción.

Se le conminó a detener su marcha y en lugar de hacerlo imprimió mayor velocidad, fue interceptado y al ser interrogado se puso nervioso, fue entonces que se procedió a practicarle una revisión y se encontró una bolsa con 34 bolsitas con marihuana haciendo un peso de 558 gramos 523 miligramos.

Fue puesto a disposición de la Juez, quien al resolver sobre su situación jurídica reclasificó el delito por posesión simple, en virtud de que no encontró datos suficientes para tener por establecido la finalidad de suministro de la citada droga, resolviendo que la cantidad de más de medio kilo que llevaba en el momento de su detención, a pesar de que el tipo no es consumidor, no es suficiente para establecer una finalidad de suministro.

