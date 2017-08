Estos son los competidores que enfrentará el ‘streaming’ de Disney

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) –

El mercado de streaming ha crecido exponencialmente en los últimos años, por lo que muchas compañías como Amazon, HBO, Facebook y YouTube ya optaron por crear su propia plataforma y subir contenidos especiales o series originales a ella.

A estos competidores se sumará próximamente una de las compañías más importantes a nivel mundial: Disney.

El martes, la firma del ratón anunció que retirará sus contenidos de Netflix para crear su propio servicio de streaming, un movimiento que afecta inicialmente al territorio estadounidense y entrará en efecto en dos años.

Una vez que la compañía de Mickey Mouse entre a la competencia de las OTT, tendrá fuertes rivales en el mercado mexicano, como el mismo Netflix, y Fox Play.

En México se registran 7.4 millones de suscriptores a las plataformas OTT de video, lo que representó al cierre de julio un crecimiento anual del 25.6%, de acuerdo con datos de The Competitive Intelligence Unit (CIU).

Mientras en el 2015, Netflix, Claro Video, Google Play, Klic y HBO cubrían la demanda de los usuarios, este 2017, Blim, Fox Play, Mubi, Filmin Latino y Amazon Prime Video intentan restarles parte del mercado.

Según una encuesta levantada por CIU, Netflix lidera el número de suscripciones con el 63.6%, seguido por Claro Video con 24.9%, y Blim, con 6.9%.

Hace dos años, Netflix tenía el 69.5% de suscripciones del mercado, mientras que Claro contaba con el 25.3%.

Los usuarios indicaron cuál es el servicio al que se encuentran suscritos por un pago mensual.

Las apuestas

Las empresas que ofrecen streaming se mantienen optimistas por el aumento de la demanda de este tipo de servicios.

Tan sólo en el segundo trimestre del año, Netflix obtuvo un incremento de más de 1 millón de suscriptores en Estados Unidos y de 5.2 millones a nivel internacional.

Las producciones originales o preestrenos en las OTT antes que en los servicios por cable son una de las apuestas más grandes para estas compañías. El resultado se refleja en las menciones en redes sociales que han registrado producciones como Stranger Things, Game of Thrones y 13 Reasons Why, que marcaron tendencia este último año.

La competencia entre la televisión y el streaming también se ha reflejado en las entregas de premios más importantes donde producciones como Orange is the New Black y Veep han sido galardonadas.

Este año, el Emmy dio a las producciones de HBO 111 nominaciones, mientras a Netflix otorgó 91. Dos producciones originales de ésta compañía, Stranger Things y The Crown, lideran las categorías, con 19 y 13 nominaciones respectivamente.

Disney apostará porque sus futuros suscriptores vean sus nuevas películas y series en directo, entre ellas Toy Story 4, la secuela de Frozen o el live action de El rey león. También incorporará el contenido de Dinsey Channel, Disney Junior y XD.