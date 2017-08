Facebook quiere más espectadores; amplía servicio de video con ‘Watch’

SAN FRANCISCO (Reuters) –

Facebook Inc amplió su oferta de video con programación que va desde la liga femenina de baloncesto profesional de Estados Unidos a un programa de safari y otro para padres, en el paso más importante que la red social ha dado hasta la fecha para competir en el mercado de televisión.

El producto rediseñado, llamado “Watch”, estará disponible inicialmente para un grupo limitado de usuarios de Estados Unidos en el sitio en Internet y las aplicaciones para teléfonos móviles y televisión de Facebook, dijo la empresa.

La mayor red social del mundo agregó una pestaña de video el año pasado y ha dado pistas durante meses sobre su intención de convertirse en una fuente de videos originales bien producidos, en lugar de solo programas realizados por sus usuarios.

Reuters reportó en mayo que Facebook firmó acuerdos con generadores de contenido noticioso y de entretenimiento enfocado en millenials como Vox Media, BuzzFeed, ATTN, Group Nine Media y otros para producir programas, tanto con guión como improvisados.

Facebook dijo que los programas incluirán videos de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino (WNBA), un show para padres de Time Inc y un espacio sobre safari de National Geographic. La red social ya transmite algunos partidos de las Grandes Ligas del Béisbol de Estados Unidos (MLB).

La compañía con sede en Menlo Park, California, enfrenta un mercado saturado con ofertas de las cadenas tradicionales de televisión y empresas de Internet como Netflix Inc y YouTube de Alphabet Inc, así como Twitter Inc y Snap Inc.

