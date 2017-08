A prevenir picaduras del pic

Humedad permite su aparición en diversos sectores de la ciudad

TIZIMIN, Yucatán.- “Si observan algún pic en su vivienda no se alarmen, ya que las condiciones climáticas de humedad dan lugar a su aparición en diversos sectores de la ciudad; sin embargo no todos estos insectos son portadores del Chagas, pero deben tomar las precauciones preventivas para no ser víctimas de sus picaduras y evitar riesgos de sufrir las consecuencias de esta enfermedad que puede llevar al infectado a la muerte”, dijo la epidemióloga del Centro de Salud, Blanca Arjona Rodríguez.

Lo anterior, en respuesta a que numerosas personas manifiestan que han observado al pic en sus hogares y temen que les transmita la enfermedad de Chagas, una infección sistémica causada por el parasito trypanosoma cruzi que este insecto puede portar y al causar una lesión con su picadura e introducir en ella sus heces fecales que son tóxicas, lastiman la piel y las depositan en las personas.

Informó que los síntomas de la enfermedad se presentan 5 o 10 años después, a través de molestias respiratorias y cardiacas, dificultad para respirar, cansancio cuando caminan, entre otros problemas relacionados con el corazón y que las señales de su picadura se dan cuando aparece una lesión que se denomina chagoma, un absceso, un grano grande que queda abultado, rojo y le sale “pus”, por lo que al percatarse de ellas deben acudir al Centro de Salud para que se les dé el tratamiento en la herida y esperar 30 días para tomarles una muestra de sangre que se manda estudiar para determinar si pudieran estar infectados o tener el parásito de la enfermedad de Chagas, ya que no todos los pic son portadores del parásito y claro ejemplo de ello es que no todos los mosquitos transportan la enfermedad del Dengue, Zika o Chikungunya.

Reveló que el estudio es tardado porque hay que esperar a verificar si el parásito está circulando en la sangre y si el resultado es sale positivo no quiere decir que tenga la enfermedad del Chagas, sino que son portadores del parásito y se les da un tratamiento gratuito a cargo de la Secretaría de Salud que dura 3 meses para eliminarlo con la finalidad de que no se desarrolle la enfermedad, ya que aparece de 5 a 10 años después de la picada.

Mencionó que a estos insectos les gusta la madera y la humedad, por lo que se debe mantener limpia la casa, ya que cada vez vamos entrando a su ecosistema a través de varias acciones como la tala inmoderada, la destrucción del medio ambiente y ellos ya se hacen presentes en la ciudad.

Señaló que lo importante es conocerlo, que tenemos tener las precauciones de higiene y cuidados tales como mover muebles y a la hora de dormir sacudir todo porque generalmente es cuando pican a la gente.

De igual manera recomendó revisar patios, verificar si no existe un lugar donde se esté desarrollando más y puntualizó que la clave está en los patios limpios, evitar la acumulación de maderas, de plásticos, cacharros donde pueden esconderse estos vectores, ya que muchos lugares donde se encuentran son las casas deshabitadas y hay mucha maleza alrededor.

También dijo que si encuentran el pic en su vivienda lo pueden traer vivo al centro de salud, al departamento de vectores o de epidemiología porque lo que se estudia son sus heces fecales donde reside el parasito. Se manda a Valladolid, de ahí a Mérida si sobrevive porque muere al estresarse con facilidad, pero si logra pasar por todos esos procesos y sale positivo al parásito acude la brigada de la jurisdicción a fumigar la casa donde se encontró.

“Siempre ha estado presente, ahora nos fijamos de él porque ya los conocemos e identificamos, es por ello que los encontramos con mayor cantidad y eso es positivo porque se observa el resultado de las campañas preventivas”, enfatizó

En caso de querer matarlo recomendó hacerlo con un insecticida, “si lo matas de un chancletazo o lo aplastas con algo hay que limpiar el área, ya que si fuera un infectado las heces fecales pueden transmitir la enfermedad, sobre todo si hay niños y estos juegan en el piso.

Dijo que los pocos pacientes que han salido positivos y que llevan tratamiento (uno este año) no ha sido porque los pican en su casa, sino porque se los detectan al aplicarles alguna donación de sangre.

Recalcó la importancia de conocer al pic, tomar las medidas preventivas y si lo encontramos y está vivo, llevarlo para su estudio al Centro de Salud y si los lesiona acudir a la consulta y al seguimiento del tratamiento para que la enfermedad de Chagas no se desarrolle.

Fuente PorEsto