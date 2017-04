TIZIMIN, Yucatán- Los payasitos “Espaguetín Mala Facha” (caracterizado por Luis Martín Cetina Hernández), “Chismosín” (Armando Mendoza) y “Payashow” (Cristian Arturo Ciau) deleitaron a los tizimileños en el kiosco de la ciudad con sus chistes, ocurrencias y el humorismo que los caracteriza en cada show que ofrecen para ganarse la vida.

En breve entrevista, estos payasitos procedentes de la capital del estado mencionaron que es un placer obtener ingresos de este arte urbano que les fascina, ya que es un noble oficio que busca divertir a gente de todas las edades, haciéndoles olvidar por un momento su vida rutinaria, sus problemas o el estrés, transportándolos al maravilloso y mágico mundo de la diversión, siendo su principal objetivo cosechar sonrisas y aplausos de su público, ¿y porque no?, unas monedas para obtener el pan de cada día.

“Con nuestro arte dependemos para mantener a nuestras familias; por ello damos lo mejor de nosotros en nuestra actuación, dejando los problemas detrás del maquillaje y convirtiéndonos en los agentes del entretenimiento y la diversión”, puntualizaron.

Dieron a conocer que actúan todos los días de 6 de la tarde a 11 de la noche en el pasillo de los portales de la ciudad de Mérida, pero que también realizan estos viajes con el fin de aventurarse a compartir su humorismo y ganarse el reconocimiento de la gente reflejado en sus aplausos y donaciones voluntarias al concluir su espectáculo.

“Ser payaso es una experiencia bonita, pues llegas a un lugar con la presión o el pensamiento de saber si vas a poder trabajar o no, no sabes si la gente se va a juntar o te va responder, pero bendito sea Dios y la Virgen, en el lugar donde vamos las personas nos muestran su cariño”, externaron, indicando que resulta triste dejar a la familia, pues por motivos del trabajo se separan de ella, sin embargo saben que las llevan consigo y lo hacen para su subsistencia.

“Agradecemos al público que aprecia este arte y nos permite llevarles alegría y cosechar sus sonrisas”, finalizaron.

Fuente. PorEsto