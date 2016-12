Alabar a Dios todos los días

Culto de Navidad en la Primera Iglesia Bautista El Pastor

PROGRESO, Yucatá.- “Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad, por eso no sólo en este día los cristianos celebramos la Navidad, debemos celebrar al Rey de reyes todos los días de nuestra vida, al menos por una hora al día”, comentó el Pbro. Francisco Alfonso Hernández, pastor de la Primera Iglesia Bautista El Pastor, de este municipio, en el culto de navidad.

“En la Biblia se habla de los ángeles que siempre proclaman gloria a Dios en las alturas, debido a que permanecen alabando a Dios. Entonces nosotros también debemos hacer lo mismo diariamente, alabar a Dios, pero no sólo hoy por ser la Navidad, sino diariamente en nuestros hogares.

“Alabemos a Dios porque podemos tener la mayor fortuna del mundo, pero sólo Dios nos regala la salud; podemos tener todas las luces del mundo, pero el sol siempre estará encendido, el enorme sol de la vida sólo mi Dios lo puede apagar, es el único que puede hacerlo.

“Pero ¿cómo podemos alabar a Dios, cómo conocerlo? Esto sólo se logra a través de la Biblia, ahí está la verdad que identifica a Dios como el único salvador, aquel que en todo momento estará a nuestro lado y nos ayudará en los momentos más difíciles.

“Al glorificarlo estamos encontrando esta paz que tanto añoramos y cuando sintamos que algo está mal, entonces, hermanos, busquemos en la Biblia para de nuevo encontrar la luz que siempre nos conduce hacia Dios, que siempre perdonara lo malo que hayamos sido, pero hay que estar conscientes de no seguir en el camino de los pecadores y profesar lo que dice la Biblia”.

Las palabras de bienvenida las dio el decano Moisés Uc Baquedano.

La apertura del culto navideño dio inicio con el preludio, la lectura bíblica de Isaías 9: 6-7 y la oración de dedicación.

Luego se procedió a la lectura de Hebreos 1:1-14, la participación especial de la Unión Femenil.

El canto de bienvenida fue el himno número 76 “Al mundo de paz”, a cargo del grupo Rayitos de Sol.

Luego se tuvo el periodo de proclamación, con la lectura bíblica de Lucas 2:1-20, con la participación del Hno. Abel Uc; la salida de los niños de 2 a 9 años, y el canto del himno número 58, “Noche de Paz”.

Posteriormente se tuvo la etapa del ofertorio, ofrenda de diáconos y la oración final a cargo del Hno. Moisés Uc.

Al término del culto todos se dieron el tradicional abrazo de Navidad de la familia bautista de la Iglesia El Buen Pastor, la Primera Iglesia Bautista del Estado de Yucatán, donde inició esta obra en el puerto de Progreso, extendiéndose a todo el Estado.

Fuente: PorEsto