Cabildo aprueba remoción de funcionarios

Miguel Ganzo Figueroa y Gaspar Manzanero Ku dejan sus cargos en el Ayuntamiento / En tela de juicio las decisiones que toma el alcalde José Isabel Cortés Góngora / La Administración turquesa, la peor que ha tenido el puerto

PROGRESO, Yucatán.- El alcalde José Isabel Cortés Góngora puso a disposición del cabildo la remoción del director de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Municipales, Miguel Ganzo Figueroa, en sesión del viernes pasado.

Jorge Anatolio Méndez Basto, regidor de extracción priísta, dijo que Ganzo Figueroa será removido a otro cargo, al igual que Gaspar Manzanero Ku, quienes cobran en el Ayuntamiento pero que no han sido reubicados.

La remoción de Miguel Ganzo fue aprobada por todo el cabildo pero no se mencionó quién lo relevará, y desde luego la contratación de otro empleado hará que la nómina municipal se infle al sumarse más burócratas municipales.

En realidad el trabajo de Ganzo Figueroa como director de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Municipales no fue el esperado como el de otros directores del partido turquesa.

No se ha definido a qué departamento será turnado ni a partir de cuándo será su remoción debido a que Cortés Góngora ahora pide que las remociones de sus directores sean notificadas en la Gaceta Municipal para hacerlos efectivos, tal como ha sucedido con el comisario municipal de Chelem, Gerardo Lira Canché, priísta, quien fue destituido, pero el cese no se hará efectivo hasta que se publique en la Gaceta, aun cuando éste ha gestionado un amparo federal ante las acciones del Ayuntamiento de Progreso contra sus funciones como comisario municipal.

Fuentes de la Comuna revelan que Ganzo Figueroa tiene problemas con Cortés Góngora desde tiempo atrás, por lo que su sueldo más su compensación de sueldo base de 7 mil pesos, más 3 de compensación, no es suficiente para el tipo de vida al que está acostumbrado el director removido.

Sin embargo, los trabajadores efectivos que ha despedido la administración turquesa sólo han sido Sergio Graniel Medina, (a) “Chel”, director de Mercados; Pedro Ignacio Hoil Güémez, “Carico”, director de Juventud; Sandra Rassam Jiménez, Equidad de Género; Luis Herrera Salvador, “Fish”, contralor, y Julián Pérez, debido a que todos los demás empleados que Cortés Góngora dijo despedir sólo los reubicó, tal es el caso de Gaspar Manzanero Ku, “Payo”; Dianela Núñez Castro, Arturo Quezada Pech, éste a través de cabildo, quien labora como lecturista en el Sistema de Agua Potable de Progreso, lo que deja en tela de juicio las decisiones que toma Cortés Góngora.

Mientras, Progreso está en el completo abandono de servicios, según han dado a conocer diversos sectores del municipio que catalogan a la administración turquesa como la peor que ha tenido el puerto.

