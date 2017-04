Cobay de Tizimín, sin director

Renunció Edgar Baeza Castillo

TIZIMIN, Yucatán Padres de familia que acuden al Colegio de Bachilleres de Tizimín, para hacer algún trámite de sus hijos o preinscribirlos para el ingreso al bachillerato, recibieron la noticia por parte de empleadas del plantel que el director Edgardo Baeza Castillo renunció al puesto.

Hasta el momento el cargo permanece vacante, pero trascendió que directores de planteles cercanos aspiran a ocupar el puesto que Baeza Castillo dejó abandonado, así como también ex directores y uno que otro ex funcionario del Ayuntamiento.

Se supo que los directores de Colonia Yucatán, José Díaz Marrufo, y de Sucilá, Fausto Priego Rivero, ya han alzado la mano en sus deseos de ocupar el cargo de director en el Cobay Tizimín.

Díaz Marrufo es maestro con licencia del subsistema y tiene su base como docente en Tizimín, mientras que Priego Rivero fue cambiado apenas hace unos meses a Sucilá proveniente de Buctzotz, ambos ejercen un liderazgo en sus respectivos planteles.

También suena para ocupar de nuevo el cargo Noé Cepeda Lizama, quien ha sido director del plantel Tizimín y que dejó esa posición para competir como presidente municipal de Buctzotz en 2012.

Otra persona que se escucha que quiere ser directora de Tizimín es Greisly Osorio Avilés, que inició como directora de Equidad y Género en el actual Ayuntamiento, pero fue despedida cuando se supo que estuvo involucrada en el fraude de la Flor de la Abundancia y varias personas pusieron denuncias en su contra, lo cual incluso la hizo escapar por la ventana el día que los afectados acudieron a las instalaciones del DIF Municipal a encararla.

Se supo que este viernes se podría conocer quién ocupará el cargo de Director en el Cobay Tizimin; padres de familia, maestros y alumnos esperan que quien ocupe la dirección cumpla no sólo con el perfil académico si no también moral, para llevar las riendas de esta institución y la formación ética de sus estudiantes.

Fuenet: PorEsto