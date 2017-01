Dirección policíaca busca elementos

PROGRESO, Yucatán.- En este inicio del año 2017 la Policía Municipal Preventiva cuenta con 14 vacantes para ambos sexos. Los requisitos son tener entre 18 y 45 años de edad, certificado de nivel medio superior, (bachillerato o equivalente) y vocación de servicio, entre otros.

El comandante Mario H. Caamal Salas, director de la corporación policíaca de Progreso, informó lo anterior la tarde de este inicio de semana.

Dijo que, como se ha publicado en las páginas del POR ESTO!, se hizo la convocatoria para los aspirantes a pertenecer a la policía uniformada de este municipio.

“Los requisitos son, en primer lugar, tener vocación de ser elemento policíaco, buen estado de salud, una estatura mínima de 1.60 metros, no tener antecedentes penales y pasar las pruebas de laboratorio de no consumir sustancias tóxicas. Además un examen físico y mental y no tener tatuajes o perforaciones en la piel.

“Los elementos contratados recibirán capacitación en la corporación policíaca por un semestre, para que al salir a la calle haya aprobado el examen psicológico y de control de confianza, para tener los conocimientos para ser un elemento policíaco de carrera, de acuerdo a nuestros tiempos”, enfatizó.

“Las contrataciones serán, como se mencionó, para ambos sexos, debido a que en la actualidad en las calles del puerto, y en general, se ha detectado que también las mujeres tienen el mismo comportamiento que los hombres, por eso la necesidad de contar con elementos femeninos entre las filas policíacas”.

El Cmdte. Mario Humberto también explicó que se realiza una vigilancia continua en todo el puerto, que da como resultado el combate a la delincuencia, “pero además a los oficiales se les capacita en lo relacionado al derecho civil, por la justicia que hoy se aplica en México y el Estado de Yucatán, como un policía homologado.

“Actualmente se ha reforzado la vigilancia en el centro de la ciudad, en los puntos rojos, realizando rondines de manera permanente y la respuesta de la central es inmediata.

“La vigilancia esta coordinada con elementos de la Secretaría de Seguridad Publica (SSP), con sus cámaras de instaladas en puntos estratégicos del puerto, que funcionan de manera permanente.

“Los retenes de la entrada y salida del puerto son algo que se ha criticado, por el alcoholímetro, pero los puntos de revisión son necesarios, por los resultados que se han dado, tanto en actos delictivos como por accidentes en carretera, que han disminuido notoriamente, entonces estos son los resultados que se tienen”, enfatizó.

“Hay vigilancia permanente en la comisaría de Flamboyanes y la colonia Feliciano Canul Reyes, considerados puntos rojos. Asimismo los elementos estamos realizando operativos apoyados con el binomio canino”, precisó.

“Continuamos llevando a cabo la activación de los grupos de policías vecinales para trabajar en el combate a la delincuencia, para una mejor vigilancia con el apoyo de los vecinos, cerca del drenaje pluvial del puerto, para evitar las llamadas bandas en este sector, el cual se mantiene tranquilo”, concluyó.

Fuente: PorEsto