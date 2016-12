Golpea automóvil al abrir la puerta de su camión de carga

PROGRESO, Yucatán.- El automóvil Nissan línea NP300, color blanco, placas de circulación YR-06-968 de Yucatán, que conducía José López, de 28 años de edad, oriundo de Mérida, impactó a un Chevrolet línea Sonic, color azul.

El percance se registró en la calle 104 entre 33 y 35 de la colonia “Vicente Guerrero” a eso de las 15:30, cuando el Nissan circulaba de Sur a Norte y en determinado momento se le abrió la puerta del compartimiento de carga, lo que ocasionó la colisión con el Sonic, matrícula de circulación ZAY-81-43 de Yucatán, que estaba estacionado y a cargo de Teodoro Canul, con domicilio en la colonia “Benito Juárez”.

Tomaron conocimiento agentes de la Policía Municipal.

Hecho vial por no respetar la señal de alto de disco camión de carga.

Al no respetar la señal de alto, el conductor del camión de carga Navistar, color blanco, placas de circulación 551884ª de Querétaro, impactó al automóvil Nissan tipo March, color azul.

El Navistar era conducido por Luis Rubio, de 30 años de edad, oriundo de Querétaro, y transitaba de Poniente a Oriente en la calle 37, pero al llegar a la intersección con la 86 no respetó el señalamiento de disco de alto.

Ese descuido le hizo colisionar con el Nissan tipo March, color azul, placas de circulación ZAM-52-04 de Yucatán, que guiaba Roberto Jiménez, de 31 años de edad, con domicilio en Mérida y quien transitaba de Sur a Norte en la calle 86, con preferencia de paso.

Por fortuna no hubo lesionados. Tomaron conocimiento los elementos de la Policía Municipal Preventiva.

Fuente: PorEsto