Graves deficiencias en servicios públicos municipales

PROGRESO, Yucatán.- Montones de basura depositadas en las esquinas y baches de proporciones gigantescas se notan en la parte sur de la ciudad.

Lo anterior sin que el actual Ayuntamiento turquesa tome cartas en el asunto para solucionarlos.

Esto demuestra las graves deficiencias que se viven en este puerto, por parte de los servicios básicos que debe proporcionar el Ayuntamiento, llámese recoja de basura y la reparación adecuada de baches.

En primera instancia, sobre la calle 39 con la 60 hasta la 52, en cada esquina se notan montañas de basura que acostumbran dejar los vecinos y hasta los que no lo son, quienes llegan con sus desperdicios al ver estos mini basureros en forma.

Según los vecinos, es común ver esto en la zona sur, ya que los dejan en plena vía pública para que luego el camión de la basura los pase a buscar.

Pero son montañas impresionantes de basura regadas, sin estar embolsadas, inclusive se ven esqueletos de televisores, grabadoras y piezas de madera, mismas que no corresponden a basura domiciliaria.

También, sobre la calle 39 entre 54 y 56 de la colonia Francisco I Madero, existe un bache que supuestamente ya reparó el Ayuntamiento, al colocarle material de relleno.

Pero da la casualidad de que este material no sirvió, con la lluvia se fue lavando y el paso del tiempo lo hizo crecer hasta abarcar media calle.

Esto ha provocado problemas en el transito vehicular de esta zona y puede propiciar algún accidente, por lo que urge su pronta reparación, pero bien hecha.

