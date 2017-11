Invitan al “11º Concurso de Dibujo Infantil”

Para alumnos de 5º y 6º grado de primaria, por parte del INAIP

TIZIMIN, Yucatán.- Alumnos de la Escuela Primaria “Otilia López” fueron invitados por el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip) a participar al “11º Concurso de Dibujo Infantil”.

En el concurso denominado “Los niños y las niñas por la transparencia de Yucatán” podrán participar estudiantes de 5º y 6º grado de primaria inscritos en las escuelas públicas y privadas del Estado en las siguientes categorías: Interior del Estado y Mérida.

Los temas serán:

1.- ¿Qué es mi derecho a saber?

2.- ¿Qué significa rendición de cuentas?,

3.- ¿Qué significa ser claro y honesto?

4.- ¿Cuáles son mis datos personales y cómo puedo cuidarlos?

La fecha límite para la recepción de los dibujos será el 1 de diciembre en las oficinas del INAIP.

Entre las características del dibujo se debe entregar en hoja blanca papel bond tamaño carta (los dibujos se presentarán sin marcos, ni pegados sobre ninguna superficie). Se aceptarán las siguientes técnicas: Lápices de colores, crayolas o plumones (no acuarela); el dibujo deberá estar titulado. Sólo se recibirá un trabajo por participante, deberá contener al reverso, de forma clara y legible los siguientes datos:

Del participante: Nombre y apellidos, edad, grado, domicilio completo, número telefónico particular, correo electrónico (opcional).

De la Escuela: Nombre y municipio, los datos deberán ser escritos con pluma o lápiz.

La coordinadora del Departamento de Difusión, Priscila Enríquez, explicó que al primer lugar se premiará con una laptop, el segundo sitio obtendrá una tableta y el tercero una bicicleta.

En esta vez fueron invitados los niños de dicha escuela a raíz de que en años anteriores han sobresalido en este concurso a nivel Estado. La bienvenida al evento corrió a cargo de la regidora de Salud y Ecología, Cinthia May Torres.

