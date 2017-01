Ladrones de agrio, ya libres

OXKUTZCAB.— La Fiscalía de Tekax primero no admitió una denuncia por robo de limón persa porque lo sustraído fue $1,400 y tampoco admitió a los tres ladrones detenidos, quienes fueron liberados tras pasar 36 horas en la cárcel municipal, informan los afectados.

El viernes 13 a las 4 p.m. Santos Gerardo Gómez Balam, representante de la unidad, sorprendió a tres ladrones que subían en una camioneta siete cajas de limones que robaron en una parcela de la Unidad X’potoit I, propiedad de Martín Enrique Kuk Tzacum, Macario Martínez Canché y Henry Cauich Cetina.

En esa parcela la Policía Municipal detuvo el lunes 9 a David Israel Poot Chablé (a) “Bocas”, de 23 años, quien robó seis cajas de limones y, en un acuerdo conciliatorio pagó 10 cajas, cada una a $200.

A las 4:30 p.m. del viernes 13, los uniformados detuvieron a José Filiberto May Xiú, de 29 años; Jorge Antonio Tep May, de 17, y Santos Alberto Ku Us, de 18, y los llevaron a la cárcel antes de las 6 p.m.

Además, aseguraron la camioneta Ford Ranger 1995 placas TA-57-461 de Quintana Roo, propiedad de May Xiú.

Los tres socios de la unidad se reunieron afuera de la comandancia para dar seguimiento a la denuncia de los hechos.

Según la Policía Municipal, la Fiscalía de Tekax dijo que por el monto de lo robado, $1,400, por siete cajas de limón, a $200 cada una, no se puede dar curso a la queja.

El mismo viernes 13, como a las 8 de la noche, los afectados llegaron a Tekax para denunciar el robo.

El fiscal en turno admitió la demanda al parecer por la presión de los quejosos, pero al llegar los detenidos el juez dijo que no podía admitirlos porque había pasado el plazo legal de la flagrancia que marca el Nuevo Sistema Penal Acusatorio de Juicio Oral, y fueron llevados otra vez a la cárcel municipal.

Su detención máxima fue de 36 horas.

Los quejosos se quejan de que al final la Fiscalía no admitió la denuncia de Gómez Balam, pero el jurídico municipal, Jorge Díaz, dice que el expediente está abierto y la camioneta y los limones robados están asegurados mientras se aclaran los hechos.

Fuente. DIario de Yucatán