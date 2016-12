Mercadito “4 de Junio” convertido en chatarrería

Sólo colocan en el sitio vehículos descompuestos y partes de objetos inservibles

VALLADOLID, Yucatán,.- El mercadito “4 de Junio” está convertido en una macro bodega, chatarrería o sitio donde ponen vehículos descompuestos y partes de objetos inservibles.

Al parecer, las autoridades correspondientes no tienen la intención de ponerlo a funcionar, pues cuando se construyó este local se hizo para pasar a las personas que venden frutas y verduras en las aceras del Centro Histórico.

Sin embargo, la actual administración lo tiene convertido en un lugar para poner cosas que ya nos sirven; es más, se pensó que con el anuncio de hace unos días, de que las personas que venden en estas aceras serían movidas con la fuerza pública, se pensó que serían llevadas al “4 de Junio”, pero al parecer no es así, porque no se cree que esta genta gente trabaje entre la chatarra.

Por lo que mientras la actual administración decide el destino del “4 de Junio”, éste seguirá en el abandono y suciedad. Por cierto, sería bueno que los brigadistas acudan al sitio, porque ha de haber buena cantidad de moscos y larvas de éstos.

Fuente:_ PorEsto