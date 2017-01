Muestra de compromiso

TZUCACAB.— El presbítero Sergio Gutiérrez Torre agradeció el apoyo de los feligreses de esta villa para realizar las mejoras en la capilla del Santísimo, en una misa en la que también bendijo estos trabajos.

El sacerdote destacó el esfuerzo de los fieles para realizar estos trabajos en la capilla, ubicada a un costado de la parroquia de San Francisco Javier.

Se informó que entre estas obras fueron renovados el Sagrario, el crucifijo, la iluminación y una mesa, “con lo que este lugar sagrado ya tiene una nueva imagen”.

En la capilla se realiza la Hora Santa los primeros viernes de cada mes, ceremonia en la que participan sobre todo los fieles de los centros pastorales.

Invitación

En la misa de fin de año, el párroco les pidió a los feligreses que no borren de su lista de tareas los buenos propósitos de este año que empieza, para que no ocurra que al final sólo se queden en buenos propósitos y no hagan nada por cumplirlos.

“Jesús siempre nos ha mostrado que Él es el camino para hacer de nuestra vida un buen propósito, una lucha constante, una entrega total”, agregó.

