Operativo de vigilancia reportó 48 detenidos en festejos navideños

PROGRESO, Yucatán, 26 de diciembre.- Daños materiales, tres lesionados, entre éstos un menor de edad en hechos de vialidad, 48 detenidos por impertinencia, ebrio impertinente, disturbio en la vía pública, entorpecer la labor policial, ebrio tirado en la vía pública y siete conductores alcoholizados fue el saldo policiaco registrado en los festejos durante la Nochebuena y Navidad en esta ciudad y puerto.

La Policía Municipal Preventiva de este puerto dio a conocer que en este invierno se realiza el operativo de vigilancia, reforzando la vigilancia en la zona comercial y bancaria de la ciudad al igual que los supermercados de la periferia.

El saldo de tres hechos de vialidad, en los que afortunadamente sólo se registraron lesionados no considerados de gravedad, entre éstos un menor de edad.

El departamento de Peritos reportó un total de 3 hechos viales, el primero a las 12:30 horas en el playón x 94, donde se vieron involucrados el vehículo marca Ford, tipo Courier, color azul, con placas CP-48-436 del estado de Campeche, conducido por Mario Chan, de 27 años de edad, y domicilio en Chicxulub puerto, quien al cambiar de dirección colisionó con el vehículo Nissan, tipo versa, color rojo, con placas ZAR-30-99 de Yucatán, conducido por el C. Valente Herrera.

El segundo hecho vial ocurrió a las 13 horas, en la calle 31 x 68, donde se encontró los siguientes vehículos; la motocicleta Kurazai, tipo 125, color negro, sin placa, conducido norte a sur por José Maldonado, de 50 años de edad, con domicilio en la colonia Francisco I. Madero de esta ciudad, mismo que al llegar al cruce con la calle 31, no respetó el señalamiento de alto de disco, y fue colisionada por el vehículo 2, una motocicleta Italika, tipo 150, color azul, con placa 9HGW1 de Yucatán, conducida por Marcos Ramos, de 25 años de edad, con domicilio en la colonia Benito Juárez García de esta ciudad.

Ambos conductores resultaron lesionados y fueron trasladados al Centro de Salud de esta ciudad para su atención, a bordo de la ambulancia de la Cruz Roja, así mismo los vehículos fueron trasladados al depósito vehicular de la policía municipal.

El tercer hecho vial se suscitó a las 15 horas en la calle 29 x 74 del centro de esta ciudad, donde se encontró el vehículo Chevrolet, color azul, con placas E25AKN de la ciudad de México, conducido por Juan Zavaleta, de 29 años, con domicilio en el Estado de México, mismo que al no realizar su alto total invadió el carril de preferencia (calle 29) y ocasionó colisionar con el vehículo Chevrolet, color gris, con placas ZAS-70-94 de Yucatán, conducido por Víctor Moreno, de 65 años y domicilio en esta ciudad, donde un menor de edad resulto lesionado.

Asimismo fueron detenidas 48 personas por ebrios impertinentes, disturbio en la vía pública, entorpecer la labor policial, ebrio tirado en la vía pública.

Por conducir bajo los efectos del alcohol fueron arrestadas siete personas, en este operativo participaron elementos de la Policía Municipal Preventiva y de la Secretaría de Seguridad Publica (SSP) de la base Pescador.

