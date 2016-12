Parque industrial y avenida a Chelem, a oscuras

PROGRESo, Yucatán,.- El parque industrial de Yucalpetén y la avenida que conduce a Chelem tienen las luces apagadas desde hace un mes y hasta ahora el Ayuntamiento que encabeza José Isabel Cortés Góngora no ha hecho algo al respecto.

Manuel Coyoc, Mario Vázquez y César Chuc, veladores de la zona, dijeron que es lamentable que la administración turquesa, que encabeza Cortés Góngora, mantenga en el abandono total el parque industrial de Yucalpetén, por la importancia de la zona, donde están las congeladoras, lugar donde todo el día hay movimiento, entran y salen embarcaciones pesqueras.

Ante la falta de iluminación del lugar se convierte en blanco de vándalos, sobre todo ahora que vienen tiempos difíciles por el fin de año, “los veladores tenemos problemas para cumplir nuestro trabajo debido a la oscuridad, y la ronda de la vigilancia de los elementos policíacos de la zona industrial.

“El Alcalde es un mentiroso, cuando estuvo en campaña y visitaba esta zona ofreció cámaras de vigilancia, pero es parte de tantas cosas incumplidas del Munícipe turquesa, igual tiene en el abandono a Progreso, a Ciénega 2000, según nos enteramos en la tribuna del puerto que es el POR ESTO; el puerto de Yucalpeten no es la excepción.

“Tal parece que el Presidente municipal no recuerda que llegó a la Alcaldía dejando una congeladora en este lugar, donde hoy ni aparece por temor a que los veladores y los mismos pescadores le reclamen la falta de atención que ofreció al sentarse en la silla presidencial, por lo que, de no cumplirnos se ha ganado el repudio de la gente que un día le apoyó porque ofreció un cambio que ahora está claro, un cambio pero para empeorar diariamente”, manifestaron.+

