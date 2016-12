En la iglesia Bethel, perteneciente a las Asambleas de Dios / “Su verdadero significado no son los estrenos, regalos o la cena, sino el nacimiento de Cristo”

PROGRESO, Yucatá.- En la iglesia Bethel, perteneciente a las Asambleas de Dios, se dio paso a la luz de la Navidad, “cuyo verdadero significado no son los estrenos, regalos o la cena, sino el nacimiento de Cristo, que en muchas casas no es invitado a su propia fiesta”, explicó la pastora Nínive Alvarez, quien, con su esposo el pastor Enrique Hernández, además festejó el cumpleaños 18 de su hijo Jesús Enrique.

“Es muy triste decir que el 70 % de la población mundial no sabe, ni festeja la Navidad, lo que es una cantidad alarmante de millones de personas”, agregó.

Recordó en este servicio especial, de vísperas de Navidad, que el festejo de Nochebuena no es la opípara cena que se sirve, ni la ropa y zapatos nuevos que se compran, sino el nacimiento de Jesucristo en el corazón de todos, y que sin embargo la mayoría se sienta a comer sin elevar una oración, ni pedir por las familias que no tiene nada que llevarse a la boca en ese momento.

Recalcó que el verdadero sentido de la Navidad, no es la comida o la cena que se sirve, ni las carreras, ni las prisas para comprar los estrenos, ni los costosos regalos que se dan, todo lo cual es producto de la mercadotecnia.

“La Navidad es sentarse en la mesa, leer varios versículos de la Biblia y entender que Jesucristo debe nacer en nuestros corazones, ese es el verdadero sentido, que se está perdiendo en la modernidad.

“Debemos remontarnos a hace más de 2,000 años, cuando el ángel le avisó a María que iba a concebir al Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo, siendo aún virgen y, como dice la Biblia, ‘sin conocer varón’.

“Debemos entender que José se sintió muy confundido e incómodo, pero el ángel le explicó el verdadero objetivo del nacimiento de Dios, el Salvador.

“Por esta razón, la Navidad no son los regalos, ni lo que vayas a tomar esa noche, ya que deben de perdonar, si lo hacen, Cristo nació en tu corazón como hace más de 2,000 años.

“El Hijo de Dios, aunque pudo haber nacido en el mejor palacio, lo hizo en un pesebre humilde y se hizo carne, para morar entre todos.

“Por una mujer se dio el nacimiento al pecado y por otra mujer, en otros tiempos, dio vida al Salvador, que vino a rescatarnos.

“Así que el mejor regalo que has recibido, fue la ofrenda de su vida. El pago tus pecados en la cruz, ya para el regreso, será como rey y vendrá por todo lo suyo”, concluyó.

Acto seguido se ofrecieron tres dramatizaciones, haciendo énfasis en el mensaje de la pastora. Se escenifico la lucha del mal contra el bien, y que se quieren más las cosas banales, en las que se gasta hasta lo que no se tiene.

Por su parte, el pastor Enrique Hernández recalcó que “el verdadero milagro de la Navidad está en uno mismo”, y luego procedió a la entrega de despensas a las familias más necesitadas.

El momento más sublime fue cuando apagaron las luces de la iglesia y todos encendieron la lámpara de su celular, de esta manera se simuló la entrada de la luz de Navidad, a esta casa de Dios.

Fuente: PórEsto