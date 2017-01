Piden pepineada tenga fecha fija

PROGRESO.— Pescadores de todo el litoral pidieron durante una reunión de Comités Náuticos que se fije una fecha para la temporada de pesca de pepino de mar, así como está la del pulpo, langosta y mero.

Proponen que sea en uno de los dos meses de la veda del mero, que a partir de este año será de febrero a marzo.

Ricardo Domínguez Cano, presidente de la Unión de Pepineros, que agrupa a 17 cooperativas y permisionarios de Progreso, Chicxulub y Chuburná que tienen permisos de pesca de pepino de mar, expuso que la temporada anual del equinodemo debería de ser en febrero o marzo próximo, que es cuando el mero está en veda.

En la reunión de dirigentes de comités náuticos que se llevó al cabo ayer lunes al mediodía en el Centro Stella Maris, donde se abordó el tema del gasolinazo que afecta al sector pesquero, los directivos también tocaron el asunto del pepino de mar.

Dijeron que la pesca ilegal continúa, y que las autoridades pesqueras deberían de fijar una fecha de captura.

En opinión Domínguez Cano, para que el pescador no se quede dos meses inactivo durante la veda del mero sería conveniente que la temporada de captura del pepino de mar se establezca un mes, que puede ser febrero o marzo, ya que ese período no afectará a la especie porque no está en reproducción, pues se reproduce en abril.

Recordó que el año pasado la temporada pepinera se abrió en marzo y luego se dio otro período en mayo, pues en la primera etapa se vio afectada por los nortes.

Temporadas pesqueras

El dirigente indicó que el pulpo tiene su fecha de pesca (1 de agosto al 15 de diciembre); langosta (1 de julio al último día de febrero) y mero (del 1 de abril al 31 de enero); sólo falta fijar el período de captura del pepino de mar.

La propuesta de establecer una fecha fue respaldada por los dirigentes de comités náuticos y cooperativas pesqueras, así que dijeron que la harán de manera formal.

En la reunión Armando Herrera Rivera, del Comité Náutico de Dzilam, al respaldar la propuesta de la Unión de Pepineros, dijo que los períodos de pesca del pepino de mar se han dado más bien “por presión política” que por cuestiones biológicas de la especie, así que consideró que para que el pescador no se quede inactivo durante los dos meses de la veda del mero, que en uno de esos se aplique la temporada pepinera.

