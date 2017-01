Posponen fecha de entrega de obras de kínder

PROGRESO, Yucatá.- En este primer día laboral escolar, padres de familia del jardín de niños “Enrique Rébsamen” se manifestaron contra la tardanza en los trabajos de rehabilitación, pero aún así se imparten las clases con riesgo para los niños asistentes.

Según los padres, entre ellos Elmer Luna Ramírez, dijo que la molestia es por los atrasos en la entrega de estos trabajos dentro del Programa federal escolar CIEN.

Además, debido a que la empresa constructora, a cargo del IDEFEY, se ha tardado en entregar la obra y ahora cambiaron la fecha límite de entrega del 20 de diciembre, sino hasta el 20 de enero, esto fue recalcado por la arquitecta Priscila Elizabeth Rodríguez Sansores.

La molestia recae en que esta escuela parece más bien área de trabajo de un taller con material, herramientas, así como andamios, trabes y estructura metálica pesada, para armar un domo en todos lados

La arquitecta a cargo dijo que están dentro de los tiempos que se marcaron, aseguró que los trabajos se deben terminar de dos a tres días como esta especificado en el IDEFEY.

Iniciaron los trabajos antes de las vacaciones, en la cual laboran 11 trabajadores, pero los padres de familia sienten que esto no se va acabar, es rápida la instalación del domo y se limpiará el área, quitando los artefactos que son riesgos para los niños

Al ser entrevistada la joven directora, Zeydi Estefanía Núñez Balam, dijo que esta obra la empezó la directora anterior y sólo se le está dando continuidad. En esta obra se está notando ciertas irregularidades, donde no se instalaron las rampas, ya tenían, ni la ventanas de aluminio ni el techo de la bodega, no hubo cambio de tinacos sólo se colocaron dos puertas nuevas, las demás las pintaron.

Según publicación en las redes sociales, esta obra ya se entregó desde el pasado 22 de diciembre, con un costo $ 1.229,000 pesos, pero se averiguó que el presupuesto aplicado fue menor.

Trabajaron en temporada de vacaciones, pero por ratos, no tenían el material completo incluso 3 contratistas renunciaron ante la lentitud de la obra

En cuestión de los baños, todavía hoy a las 7 :00 horas se entrego y la intendente esta limpiando este espacio

Los padres en esta junta informativa dijeron estar inconformes debido a que sus niños llevan ya dos semanas sin clases unos y los que están llegando son los de tercer grado, dicen que se van atrasando, entran a la primaria

Así lo único que piden es que se terminen estos trabajos para la comodidad y seguridad de los 140 alumnos, distribuidos en 5 salones.

El personal lo conforman 5 maestras, 3 niñeras y una intendente, se pide a las máximas autoridades educativas, se acerquen a ver el avance de estos trabajos.

Fuente: PorEsto