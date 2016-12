Renunció la alcaldesa Alpha Tavera

Día de los Santos Inocentes

VALLADOLID, Yucatán.- En sesión de cabildo, la primera autoridad de esta ciudad, profesora Alpha Tavera Escalante, solicitó su renuncia irrevocable pues ya nada quería saber del Ayuntamiento, pues como dijo al principio en entrevista televisiva en conocido canal de cable, ella no es política, por lo que no está preparada para ser autoridad.

Dijo que además puros problemas hay en esta administración pública y que le iban a salir canas, que no quería esto a su corta edad, que puras críticas le hacen los medios de comunicación.

Alpha Tavera quería que la ensalcen y digan las grandezas que ha hecho (sólo reparar calles y aparecer en los eventos de escuelas e inauguraciones), eso sí, sin erogar un solo centavo, que para eso están los medios de comunicación, que es su obligación dar a conocer sus grandes trabajos; por estas cosas y más mejor solicitó su renuncia.

Dijo que mejor se quedará a seguir haciendo plantones y manifestaciones, que es más fácil que estar en el Palacio atendiendo cosas, que no es lo mismo exigir que darle solución a estas peticiones, “además los trabajadores querían su pavo, que lo compren con su aguinaldo, puros problemas hay aquí, mejor me voy”.

En su lugar quedó la maestra Didia Mendoza, quien sonriendo de mejilla a mejilla, y hasta se puso a bailar ante sus compañeros regidores, dijo que aceptaba el cargo con mucho gusto y que ahora sí hará lo que ella quería pues ya no estará la alcaldesa para que le agüe la sopa sobre sus acertadas decisiones, que por fin Valladolid prosperará y que a los medios de comunicación los manejará como ella quiera.

(Caíste, inocente palomita que te dejaste engañar en el Día de los Santos Inocentes).

