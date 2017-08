Retiran mural artístico de Frida Kahlo por presión de Comuna

Ayuntamiento no valora inversión de empresarios

VALLADOLID, Yucatán.- Tras amenazas y presiones por parte de la autoridad se quitó la imagen de la pintora Frida Khalo, hubo muchas opiniones sobre esta polémica pintura que se había puesto al frente del hotel “La Terminal”, muchos dijeron que se debería quedar, ya que es la imagen de una persona importante y que de ninguna manera se debería de quitar.

Otros estuvieron de acuerdo con la autoridad que se respetaran los lineamientos del Centro Histórico, pero este argumento no procedió y entonces dijeron que se adeudaban pagos por permiso al Ayuntamiento y entonces lo clausuraron.

La dueña arrendadora de este hotel, Yadira Castillo Montejo dijo lo siguiente: “Me encuentro muy triste y lamento la inversión, sacrificio y tiempo, borrado en minutos, Ahora que ya quité la pintura me piden papeles que nunca le pidieron al dueño anterior, -agregó Yadira Castillo-, esta inversión la había hecho a beneficio del pueblo colaborando con el turismo.

He pensado que tuve una mala idea, fue un mal lugar para poner el mural porque primero fue rechazado por las autoridades, después lo mancharon con tinta negra que jamás se supo quién fue y luego clausurado, ahora nos vamos a Progreso a poner una tienda de ropa con un mural de Khalo, es una lástima tanta inversión que no se valoró ni apreció”.

Fuente PorEsto