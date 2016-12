Saprisa obtiene su tercer triunfo

En la jornada 6 del torneo de la Liga Premier de Fútbol 7

VALLADOLID, Yucatán El equipo Saprisa derrotó 3 goles a 2 a Diablos, en el juego correspondiente a la jornada 6 del campeonato de la Liga Premier de Fútbol 7 de la categoría Juvenil Mayor.

Esta fue su tercera victoria en el torneo, encuentro que se disputó el pasado martes por la noche en la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva de San Francisco y llegó a 9 puntos en la tabla general, con 5 partidos disputados, 3 victorias y dos derrotas.

En otros resultados, el Deportivo de Sagresol venció 3 a 2 a Deportivo Chakis, con anotaciones de Pablo y Angel Puc. Fletados Jr. Goleó 14 a 1 a Oaxaqueña, con anotaciones de Isaac y Jonathan Batún, Orlando Pat y Ricardo Castillo.

River Plate se impuso 13 a 2 a Cobras FC, con anotaciones de Oscar Basulto, Roberto Vivas, Alberto Manzanero, Esteban Pérez, Eduardo Alcocer y Jared Cohuo. En los resultados de la jornada anterior en la categoría de juvenil menor, Atlético San Pancho dominó 2-1 a Deportivo Chakis; Fletados le metió 8-0 a Santa Ana; Murciélagos aplastó 7-1 a Oaxaqueña; Dortmund le endilgó 7-1 a San Juan; River Plate acabó 6-2 al Deportivo Sagresol; y Modelo igualó 3-3 con Cobras FC.

En resultados de la categoría de Juvenil Mayor, Carnicería C. 5-1 a Palomas Ticas, Máquina del Mal 3-0 a Guerreros, Real Popolá 3-2 a FC la Familia, Venados 4-1 a Juventus, Olimpo 3-0 a San Juan, The Enginner 2-1 a San Francisco, FC Zapata 10-1 a Dinámicos, Tigrillos 3-0 a FC Galaxi, Deportivo Zací 4-2 a Cobras FC, Ahumados 3-1 a Bayer Múnich, Atlético 8-2 a Saprisa, Fletados 1-1 a Diablos, Lobos FC 3-3 a Ferrariz.

Hasta antes de disputarse la jornada seis la tabla de posiciones estaba de la siguiente manera en la categoría Juvenil Menor: Fletados Jr. (15 pts), Atlético San Pancho (12 pts), Modelo (12 pts), River Plate (11 pts), Cobras FC (10 pts), Dortmund (7 pts), Murciélagos (6 pts), Deportivo Chakis (6 pts), Deportivo Sagresol (6 pts), Real Santa Ana (4 pts), San Francisco (3 pts), San juan (0 pts), Guerreros (0 pts).

La tabla de posiciones en la categoría Juvenil Mayor hasta antes de la jornada 6 estaba de la siguiente manera: Bayer Múnich (12 pts), Venados (12 pts), FC Zapata (12 pts), Carnicería C. (12 pts), Fletados (12 pts), Guerreros (9 pts), Deportivo Zací (9 pts), The Enginner (9 pts). Estos son los primeros ocho equipos en la tabla de clasificación.

Fuente: PorEsto