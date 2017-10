Secundaria Técnica 60, institución semillero de profesionistas

De plácemes por los 25 años de su creación

LIBRE UNION, Yaxcabá, Yuc- La población en general está de plácemes celebrando el vigésimo séptimo aniversario de la creación de la Secundaria Técnica 60, institución que ha sido semillero de decenas de profesionistas.

Se señaló que en marzo de 1992, en presencia de los directivos de la Comisaría Ejidal de aquel entonces, encabezados por los CC. Francisco Ciseo, José Herrera Rejón, Secundino Cobá Can, Jesús Bote Sulub, Teodomiro Ku Can, Leoncio Pech Hau y el profesor Daniel Kantún Villalobos, Secretario de Trabajo y Conflictos del SNTE; bosquejaron el proyecto e iniciaron las gestiones en la Secretaría de Educación de Yucatán para la creación de dicho plantel, cuyas primeras actividades iniciaron a las 7 horas, en los corredores del Palacio Municipal, el 5 de octubre de hace 25 años.

Los maestros fundadores fueron José Luis Aranda Rosado, de Ciencias Sociales; Francisco Tzek Aké, de Español; Tomás Cutz, de Agricultura; Lourdes Guzmán Pech, de Geografía; Teresita Herrera Pech, de Historia; Hernán Rosado Ceballos, de Pecuarias; Miguel Kantún Villalobos, de Matemáticas, y Miguel Burgos May de Inglés. Su primer Directo fue el Maestro Andrés Rodrigo Góngora.

Agregaron que desde la graduación de la primera generación de estudiantes el cambio de vida en la localidad inició, porque se comenzó la era de los profesionales que han puesto en alto el nombre del municipio; ya que con mucho sacrificio hicieron una carrera egresando de prestigiosas escuelas, como la UADY o de Tecnológicos.

Muchos de estos profesionistas han desempeñado cargos en varias dependencias de Gobierno, dan consultoría en empresas privadas o ejercen la docencia en diferentes niveles educativos, como el caso de la Ing. María Carrillo Cauich, quien trabaja en la S.C.T., el Lic. en Derecho y Teología Jacob López Chan, recién ordenado, y la Maestra en Administración de Empresas Magaly Ku Kantún, por mencionar algunos.

El Maestro Herberth Augusto Rejón Gamboa, actual director del plantel, en su intervención, reconoció a todos los egresados que con empeño y dedicación han destacado en lo educativo y cultural, por poner en alto el nombre de la escuela. Asimismo, reconoció la entrega del personal docente para ofrecer la calidad educativa tan deseada.

Enfatizaron que Sansón Israel Palma Santos, actual Alcalde del municipio, “ofreció iluminación a la ciclopista y un domo al centro educativo, pero hasta ahora no lo ha cumplido”, sin embargo, no pierden las esperanzas.

Agradecieron el apoyo de la sociedad en general por apoyar a la institución durante los 25 años, ya que la educación es tarea de todos.

