Seis pepineros detenidos

Aseguran una camioneta en la que trasladaban la especie en veda/ Los pescadores y el conductor trataron de extorsionar a la Policía

PROGRESO, Yucatán.- Elementos de la Policía Municipal detuvieron a seis personas por posesión de pepino de mar (especie en veda), el cual estaba en la parte trasera de una camioneta con placas de circulación YP-08-222 del Estado Yucatán.

La camioneta llevaba al patrón de una embarcación ribereña y a sus tripulantes, quienes fueron retenidos al no respetar el conductor la señal de alto.

Al ser interrogados, el patrón de la embarcación, que viajaba con el conductor de la camioneta, ofreció dinero (no se especifica cuánto) a los elementos policíacos para que les permitieran seguir su camino.

Este hecho se registró la noche de ayer martes en la calle 19 x 32 de la comisaría de Chicxulub Puerto.

Los detenidos se identificaron como W.J.L.C. (a) “Porti”, de 45 años; R.E.R.C. (a) “El Meco” (conductor de la camioneta), de 35 años de edad, originario de Progreso; W.M.P. (a) “Gordo” o “Cortisona”, de 34 años de edad, originario de Chicxulub.

R.J.S.F. (a) “El Robin”, de 32 años, originario de de Chicxulub; E.T.C.C. (a) “Herny”, de 35 años, de Temax; y A.W.M.T. (a) “El Wiston”, de 34 años, con domicilio de Chicxulub Puerto.

Los seis sujetos fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal que realizaban la vigilancia permanente del puerto de Chicxulub, cuando fueron detectados transitando a bordo de una camioneta color blanco, tipo redilas, placas YP-08-222 del Estado Yucatán, cuyo conductor no realizó su alto total de disco, motivo por el cual los elementos le dieron alcance para realizar las recomendaciones pertinentes.

Al descender los policías para entrevistarse con el conductor, bajó del lado del pasajero el señor W.J.L.C., quien se identificó como patrón de una embarcación pesquera y dijo que los demás sujetos eran sus tripulantes (4 viajaban en la parte trasera), quienes estaban llegando de pescar, y solicitó les dieran la oportunidad de seguir su camino, ya que se encontraban cansados.

Para ello ofreció llegar a un arreglo económico (extorsión a los elementos policíacos).

Ante esto, los elementos solicitaron la documentación del vehículo, pero el sujeto continuaba insistiendo en su ofrecimiento de llegar a un arreglo económico para que los dejaran retirarse.

Los oficiales observaron que en la parte trasera se encontraban un bidón con combustible y una manguera, así como un bidón cortado por la mitad, y cuestionaron a los tripulantes (4) si traían algo, pero no obtuvieron respuesta alguna.

W.J.L.C. explicó que transportaban una bolsa con aproximadamente 5 kilos del equinodermo fresco, y de nuevo ofreció llegar a un arreglo económico.

Por tal motivo los agentes procedieron a realizar una inspección al vehículo, encontrando en la parte trasera, en el interior del bidón cortado por la mitad, una bolsa de color negro con pepino de mar en su interior, por lo que los 6 sujetos fueron asegurados y trasladados al edificio de la corporación policíaca, para posteriormente ser consignados a la autoridad correspondiente.

La camioneta marca Ford, color blanco, línea Ranger, matrícula YP-08-222 del Estado de Yucatán, fue trasladada al depósito vehicular de la Policía Municipal para los fines legales correspondientes.

Fuente. PorEsto