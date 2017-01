Tizimín, consternado

Por el fallecimiento de la señora Garaldine Marrufo en trágico accidente

TIZIMIN, Yucatán- Consternación causó entre la población tizimileña el fallecimiento de María Geraldine Marrufo Martínez, víctima de un trágico accidente en el tramo carretero Mérida-Tizimín. La joven, de 25 años, era muy popular y mucha gente de la localidad la conocía, ya que laboraba como enfermera del IMSS de la localidad, por lo cual, su muerte impactó a propios y extraños que aún no conciben su sensible deceso.

En vida se caracterizó por su carisma, entusiasmo y por ser emprendedora, ya que siempre trabajaba arduamente por alcanzar sus metas.

La gente que la conoció indica que casi a diario viajaba de Tizimín a la ciudad de Mérida, de donde es originaria.

Coinciden en que su calidez humana y su sencillez cautivaban a toda persona que en vida compartió experiencias inolvidables a su lado. Geraldine tenía gran cantidad de amigos en esta ciudad; por ello, la triste noticia se difundió como pólvora en las redes sociales, donde se puso de manifiesto el aprecio y el cariño que la gente local, en especial trabajadores del IMSS le tenían.

Los servicios funerarios se realizaron en la capital del Estado; amigos cercanos a esta joven no pueden creer que haya fallecido, por lo cual manifiestan que es difícil resignarse a perder a un ser humano que siempre sonreía a la vida y que no desistía en su intento de enfrentar los obstáculos que se le presentaban.

La comunidad tizimileña ofrece el más sincero pésame a su familia, puntualizando: “Se nos adelantó en el camino. El cuerpo se marcha pero el espíritu permanece y los recuerdos de María Geraldine Marrufo Martínez se quedarán en la mente y en el corazón de quienes en vida la conocieron. Descanse en Paz.

Fuente: PorEsto