Trabajadores del Sapam no están solos

Alcaldesa tiene que entrar en razón

VALLADOLID, Yucatán.- La Lic. Leidy María Centurión Canul, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado en el Estado de Yucatán, en entrevista mencionó lo siguiente acerca del problema de los trabajadores en esta ciudad.

“No vamos a quitar el dedo en el renglón del problema de los trabajadores del Sistema de Agua Potable de Valladolid; estaremos con ellos dentro del marco de la Ley hasta que se solucionen sus problemas. Tenemos entendido que ya los ha amenazado la alcaldesa Alpha A. Tavera Escalante con que les va a dar de baja a todos. Esta autoridad no desea poner de su parte para solucionar el problema, sino está dejando que crezca.

Ya hemos estado con ella y los trabajadores, pero vemos que no ha querido buscar una solución favorable; hasta le he dicho que se ponga en el lugar de los empleados, pero hace caso omiso de estas sugerencias.

Próximamente vamos a estar en Valladolid otra vez a tratar este asunto; no lo hemos dejado ni lo dejaremos. Estaremos con ellos hasta la solución de este grave problema.

Tiene que entender y entrar en razón la Alcaldesa acerca de esta situación. Los empleados han estado haciendo ciertas cosas que aparentemente están dando su mano a torcer, pero no es así, es por ayudar al pueblo, como lo es el cobro de recibos por parte de nuestra gente, ya que si no lo hacen, nadie más lo hará, por lo que esto no se tome como flaqueza de los trabajadores, sino como colaboración con la ciudadanía. “La huelga de brazos caídos sigue”, aseveró la líder estatal de los trabajadores.

Fuente: PorEsto